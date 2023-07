Des opposants à la réforme judiciaire marchent vers Jérusalem

par Dan Williams HEMED, Israël (Reuter) - Plusieurs centaines d'Israéliens opposés à la réforme judiciaire du Premier ministre Benjamin Netanyahu se rapprochaient samedi de Jérusalem, où siège le Parlement israélien, après avoir débuté plus tôt dans la semaine une marche depuis Tel-Aviv. Les manifestations contre le projet de loi se sont intensifiées cette semaine à l'approche du vote final de la loi, déjà été validée en première lecture, prévu d'ici lundi. Des manifestants munis de drapeaux israéliens, formant une colonne longue de plusieurs kilomètres, marchaient samedi sous un soleil brûlant le long de la route principale en direction de Jérusalem, entonnant des slogans anti-gouvernementaux. Les opposants ont débuté mardi soir cette marche longue de 70 km depuis Tel-Aviv, s'arrêtant pour camper la nuit dans des parcs ou sur des terrains agricoles à proximité, tandis que les résidents leur offrait nourriture et boissons. Ils prévoient de se rassembler devant le Parlement avant que ne débute l'examen du projet de loi dimanche. A la question de savoir si elle pensait que les manifestants pouvaient empêcher le vote le la loi, Shikma Bressler, une des organisatrices, a répondu qu'elle n'en savait rien. "Mais le vote n'est pas la dernière étape", a-t-elle déclaré à Reuters. "C'est pourquoi nous essayons de constituer des forces (...) dans ce pays pour faire le choix du bien contre le mal, pour faire le choix de la lumière contre l'obscurité". Le projet de réforme - présenté par les opposants comme une atteinte à l'indépendance des tribunaux et par Benjamin Netanyahu comme un moyen d'équilibrer les branches du gouvernement - a déclenché une crise constitutionnelle qui dure depuis six mois et a suscité l'inquiétude des États-Unis concernant la coalition de droite dure qui entoure le premier ministre israélien. (Rédigé par Maayan Lubell ; version française Kate Entringer)