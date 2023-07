Des morts dans de nouveaux incendies en Grèce continentale

Des morts dans de nouveaux incendies en Grèce continentale













par Karolina Tagaris et Alexandros Avramidis VOLOS, 27 juillet (Reuters) - Des incendies attisés par des vents violents et des températures supérieures à 40 degrés ont fait deux morts mercredi dans le centre de la Grèce. Soixante-et-un incendies se sont déclarés en Grèce au cours des dernières 24 heures, ont annoncé les pompiers. De nouvelles évacuations ont été ordonnées en Magnésie, département situé en Thessalie. Le corps d'un berger de 45 ans a été retrouvé mercredi soir, ont annoncé les pompiers. Les autorités avaient retrouvé plus tôt dans la journée le corps d'une femme, selon la chaîne de télévision publique TV ERT. Les deux décès ont été causés par les incendies. Des dizaines de pompiers combattent les flammes qui menacent la zone industrielle de Volos, chef-lieu de Magnésie. Le ministère grec du Travail a appelé les entreprises de la région à suspendre leurs opérations jeudi. Un autre incendie s'est déclaré près de la ville de Lamia, au sud de Volos, et certains habitants ont dû évacuer leurs habitations. (Avec la contribution de Angeliki Koutantou, Renee Maltezou, Michele Kambas et Fedja Grulovic à Rhodes, Kate Abnett à Bruxelles; version française Camille Raynaud)