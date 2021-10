Des missionnaires américains et un canadien enlevés à Haïti

(Reuters) - Un groupe de missionnaires comprenant 16 Américains et un Canadien a été enlevé samedi en Haïti alors qu'il se rendait dans un orphelinat, a annoncé dimanche le groupe Christian Aid Ministries, basé dans l'Ohio.

"Nous demandons une prière urgente pour le groupe d'employés du ministère de l'Aide chrétienne qui ont été enlevés lors d'un voyage pour visiter un orphelinat le samedi 16 octobre", a-t-il déclaré dans un communiqué, précisant que sept femmes, cinq hommes et cinq enfants ont été emmenés.

Les membres d'un gang ont kidnappé le groupe après la visite d'un orphelinat de l'Etat des Caraïbes, en proie à une violence accrue depuis l'assassinat du président Jovenel Moise en juillet et un tremblement de terre en août, avaient auparavant indiqué CNN et le New York Times.

Selon les médias américains, les missionnaires ont été enlevés alors qu'ils se trouvaient dans un bus en route vers l'aéroport après avoir visité l'orphelinat.

Christian Aid Ministries n'a fourni aucune information sur l'endroit où le groupe aurait pu être emmené ou sur les efforts mis en oeuvre pour le libérer.

Un porte-parole du département d'Etat américain, a déclaré que "(le département) examin(ait) cette affaire".

"Le bien-être et la sécurité des citoyens américains à l'étranger est l'une des plus grandes priorités du Département d'État", a déclaré le porte-parole dans un courriel.

(Reportage de la rédaction des Caraïbes, avec Barbara Goldberg à New York, version française Camille Raynaud, Matthieu Protard et Benjamin Mallet)