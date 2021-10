Des missionnaires américains et leurs familles enlevés à Haïti

(Reuters) - Au moins 17 missionnaires chrétiens américains et leurs familles, dont des enfants, ont été enlevés samedi par les membres d'un gang dans la capitale haïtienne de Port-au-Prince, ont rapporté dimanche des médias américains.

Les missionnaires ont été enlevés alors qu'ils se trouvaient dans un bus en route vers l'aéroport après avoir visité un orphelinat.

Un porte-parole du département d'Etat américain, a déclaré que "(le département) examin(ait) cette affaire".

"Le bien-être et la sécurité des citoyens américains à l'étranger est l'une des plus grandes priorités du Département d'État", a déclaré le porte-parole dans un courriel.

L'ambassade des Etats-Unis en Haïti n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Une porte-parole de la police haïtienne a déclaré qu'elle cherchait à obtenir des informations sur cette affaire.

Selon la chaîne de télévision CNN, citant une source au sein des forces de sécurité haïtiennes, 14 adultes et trois mineurs figurent parmi les personnes enlevées.

Les violences sont en recrudescences en Haïti et ont fait des milliers de déplacés et entravé l'activité économique dans le pays le plus pauvre des Amériques. Elles ont encore augmenté après l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet dernier, et le séisme du mois d'août qui a fait plus de 2.000 morts.

(Reportage Shubham, Brad Brooks, Gessika Thomas et Brian Ellsworth; version française Camille Raynaud et Matthieu Protard)