Des missiles russes ont frappé un dépôt de carburant à Odessa

ODESSA, Ukraine (Reuters) - Des missiles russes ont détruit une raffinerie pétrolière dans la région de Poltava, dans le centre de l'Ukraine, ainsi que des dépôts de carburant dans le port d'Odessa, ont déclaré dimanche les autorités locales.

Le ministère russe de la Défense a dit de son côté avoir tiré des missiles à haute précision sur une raffinerie et trois dépôts de carburant.

Le ministère n'a pas précisé où se trouvait la raffinerie qu'il a ciblée, mais le gouverneur de la région de Poltava a déclaré à la télévision ukrainienne que la raffinerie de Krementchoug avait été totalement détruite par des tirs de roquettes samedi.

"L'incendie a été éteint mais la raffinerie ne peut plus fonctionner", a déclaré Dmitro Lounine.

Selon le ministère russe de la Défense, des missiles tirés par des navires de guerre et des avions ont aussi détruit trois réservoirs de carburant à Odessa.

Ces dépôts servaient à alimenter les forces ukrainiennes qui affrontent l'armée russe à Mykolaïv, à une grosse centaine de kilomètres au nord-est de la ville portuaire, a-t-il précisé, selon l'agence russe Interfax.

Une "infrastructure stratégique" du port a été touchée, a confirmé le porte-parole de l'administration régionale, Sergueï Bratchouk, à la télévision publique ukrainienne.

Selon des témoins, les dépôts de carburant du port sur la mer Noire ont été frappés en fin de nuit par plusieurs missiles, provoquant de fortes explosions qui ont secoué toute la ville et projeté de gros panaches de fumée noire dans le ciel.

"De la fumée est visible dans certains secteurs de la ville. Toutes les infrastructures fonctionnent. Aucune victime n'a été signalée", a déclaré Vladislav Nazarov, un officier du Commandement opérationnel Sud de l'armée ukrainienne.

"L'ennemi poursuit sa pratique ignoble de frappes contre les infrastructures vitales", a poursuivi l'officier sur Telegram. "La région d'Odessa figure parmi ses cibles prioritaires."

Les autorités ukrainiennes pensent que la prise de la ville portuaire d'environ un million d'habitants est un des objectifs de l'invasion lancée le 24 février par la Russie, dont les troupes sont bloquées depuis des semaines par la résistance ukrainienne à Mykolaïv.

Moscou a retiré ces derniers jours l'essentiel de ses forces des régions de Kyiv et Tchernihiv, dans le nord de l'Ukraine, et annoncé vouloir se concentrer sur la conquête de la région orientale du Donbass, dont la ville assiégée de Marioupol.

La Russie entretient le doute sur ses intentions à l'égard d'Odessa, à laquelle elle impose un blocus maritime et dont la prise lui permettrait à la fois de priver l'Ukraine de son accès à la mer, et d'établir une continuité territoriale entre les territoires qu'elle a capturés aux portes de la Crimée et la région moldave de Transnistrie, où l'armée russe est déployée depuis 30 ans en soutien des autorités sécessionnistes.

(Reportage Issam Abdallah et Pavel Polityuk, rédigé par Lidia Kelly et Elizabeth Piper ; version française Camille Raynaud et Tangi Salaün)