Des missiles russes frappent un restaurant de Kramatorsk

Crédit photo © Reuters

par Max Hunder KRAMATORSK, Ukraine (Reuters) - Deux missiles russes ont frappé mardi un restaurant de la ville de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, faisant au moins quatre morts et 42 blessés, ont déclaré la police et l'armée ukrainiennes, alors que les secouristes fouillaient les ruines du bâtiment à la recherche de victimes ou de survivants. Le bombardement est survenu aux alentours de 20h00, heure locale. Sous le regard d'habitants essayant de se réconforter les uns les autres, secouristes, policiers et militaires s'affairaient dans les décombres du bâtiment, réduit à un enchevêtrement de poutres métalliques et de béton. "J'ai accouru ici après l'explosion parce que j'étais gérante d'un café ici (...) Tout a été soufflé", a dit Valentina, 64 ans, à Reuters. "Il ne reste plus rien du verre, des vitres, des portes. Tout ce que je vois, c'est de la destruction, de la peur et de l'horreur. On est au XXIe siècle." Kramatorsk, grande ville située à l'ouest de la ligne de front dans la région de Donetsk, a déjà été bombardée par la Russie, notamment lorsqu'une frappe sur la gare ferroviaire avait fait 63 morts en avril 2022. La Russie, qui a lancé une invasion de l'Ukraine en février 2022, dément prendre des sites civils pour cibles. (Rédigé par Ron Popeski, version française Jean-Stéphane Brosse et Bertrand Boucey)