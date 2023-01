Des ministres australiens la semaine prochaine en France et en GB pour renforcer les relations

SYDNEY, 29 janvier (Reuters) - Les ministres australiens de la Défense et des Affaires étrangères ont annoncé dimanche qu'ils avaient l'intention de profiter de leur visite en Europe la semaine prochaine pour renforcer les relations en matière de sécurité avec la France et la Grande-Bretagne.

Les ministres australiens prévoient d'aborder "l'environnement stratégique dans l'Indo-Pacifique et en Europe, qui devient de plus en plus difficile" avec leurs homologues français, était-il indiqué dans un communiqué.

Lors de leur visite en Grande-Bretagne, ils discuteront notamment de la lutte contre le changement climatique et de la paix et de la sécurité mondiale, était-il ajouté.

"Approfondir la coopération pratique avec la France dans l'Indo-Pacifique fait partie intégrante de notre vision pour la stabilité régionale", a déclaré la ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong.

Le ministre de la Défense, Richard Marles, s'est de son côté dit enthousiaste à l'idée de discuter de la sécurité dans l'Indo-Pacifique et du soutien à l'Ukraine avec ses homologues français et britannique.

En juillet dernier, Emmanuel Macron et le nouveau Premier ministre australien, Anthony Albanese, s'étaient engagés à relancer les relations bilatérales en évoquant un "nouveau programme de coopération" dont la défense et la sécurité seraient l'un des trois piliers.

Les deux dirigeants avaient alors indiqué leur volonté de tourner la page du camouflet infligé par Canberra à Paris en forgeant en secret une alliance avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni (Aukus) face à la Chine, qui a justifié l'abandon du programme de sous-marins conventionnels français au profit de submersibles à propulsion nucléaire. (Reportage Sam McKeith; version française Camille Raynaud)