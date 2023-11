Des milliers de travailleurs palestiniens renvoyés à Gaza

Crédit photo © Reuters

GAZA (Reuters) - Des milliers de Palestiniens de Gaza travaillant en Israël ou en Cisjordanie occupée ont été renvoyés vendredi dans l'enclave assiégée, ont constaté des journalistes de Reuters. Certains de ces travailleurs sont rentrés dans la bande de Gaza via le point de passage de Kerem Shalom à l'est de Rafah, poste frontière entre le territoire palestinien et l'Egypte. Israël soumet la bande de Gaza à une intense campagne de bombardements aériens accompagnée d'incursions terrestres depuis l'attaque meurtrière du Hamas palestinien sur son sol le 7 octobre. Cette campagne militaire a fait plus de 9.000 morts, selon le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas. Les services du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont annoncé jeudi soir que "ces travailleurs de Gaza qui se trouvaient en Israël le jour du déclenchement de la guerre seront renvoyés à Gaza". Les Palestiniens franchissant la frontière vers Gaza ce vendredi disent avoir été arrêtés et maltraités par les autorités israéliennes après l'attaque du Hamas, qui a fait environ 1.400 morts dans le sud d'Israël. Certains portaient encore aux chevilles des vignettes en plastique avec des numéros. "On les servait, on travaillait pour eux, dans les maisons, les restaurants et sur les marchés pour des prix dérisoires et malgré ça nous avons été humiliés", a dit Djamal Ismaïl, un travailleur originaire du camp de réfugiés de Maghazi dans le centre de la bande de Gaza. Les travailleurs provenant du nord de la bande de Gaza devront tout de même rester dans le sud du territoire, ont dit des responsables palestiniens, l'armée israélienne ayant achevé jeudi soir de couper les routes traversant l'enclave afin d'isoler la ville de Gaza, où elle soupçonne les combattants du Hamas d'être retranchés. (Reportage Nidal al-Mughrabi, rédigé par Nadine Awadalla, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)