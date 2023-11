Des milliers de travailleurs palestiniens renvoyés à Gaza

Des milliers de travailleurs palestiniens renvoyés à Gaza













GAZA, 3 novembre (Reuters) - Des milliers de Palestiniens de Gaza travaillant en Israël ou en Cisjordanie ont été renvoyés vendredi dans l'enclave assiégée, ont rapporté des témoins. Certains de ces travailleurs sont rentrés dans la bande de Gaza via le point de passage de Kerem Shalom à l'est de Rafah, poste frontière entre le territoire palestinien et l'Egypte, ont dit des témoins. Israël soumet la bande de Gaza à une intense campagne de bombardements aériens accompagnée d'incursions terrestres depuis l'attaque meurtrière du Hamas palestinien sur son sol le 7 octobre. (Reportage Nidal al-Mughrabi, rédigé par Nadine Awadalla, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)