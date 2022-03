Des milliers de Russes manifestent à Prague contre la guerre en Ukraine

PRAGUE, 26 mars (Reuters) - Des milliers de Russes - 3.000 selon la police - ont défilé samedi à Prague, où ils ont brandi des drapeaux blanc et bleu pour protester contre l'invasion de l'Ukraine par les forces de Moscou.

Les manifestants ont marché de la place de la Paix en direction du centre de la capitale tchèque en portant des pancartes où l'on pouvait lire "killer" ("meurtrier") sur une photo du président Vladimir Poutine et en scandant "Non à la guerre".

"Nous sommes contre Poutine", a déclaré Alexander Sibrimov, un étudiant de 19 ans venu manifester avec son père. "Nous ne sommes pas d'accord avec sa politique. C'est une façon de montrer au monde que les choses qui se passent en Ukraine ne sont pas bonnes."

Moscou dit avoir déclenché une "opération militaire spéciale" visant à démilitariser et "dénazifier" son voisin et nie avoir pris pour cible des civils. L'Ukraine et ses alliés occidentaux dénoncent une invasion non provoquée. La République tchèque abrite 45.000 Russes, ce qui représente la quatrième communauté étrangère de l'ancien pays communiste.

Près de 200.000 Ukrainiens vivaient en République tchèque - ce qui en fait la plus grande communauté étrangère - avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février.

Le gouvernement tchèque estime que 300.000 Ukrainiens se sont réfugiés sur son sol.

"C'est un acte pour montrer à la République tchèque et au peuple tchèque que les Russes (sont) contre Poutine", a déclaré l'organisateur de la manifestation, Anton Litvin.

Des manifestants à Prague ont déclaré que beaucoup de leurs compatriotes en Russie étaient, comme eux, opposés à la guerre.

"Ce n'est pas parce que nous sommes russes que nous sommes automatiquement pour la guerre. Nous sommes contre la guerre", a déclaré Oleg Golopiatov, un ancien soldat qui vit à Prague depuis 15 ans. (Reportage Jason Hovet, version française Elizabeth Pineau)