Des milliers de personnes réunies à Paris en soutien aux Palestiniens

PARIS, 22 octobre (Reuters) - Des milliers de personnes se sont rassemblées dimanche à Paris, pour exprimer leur soutien aux Palestiniens et demander un cessez-le-feu à Gaza, alors que plus de 4.700 personnes ont été tuées dans les frappes menées par Israël en représailles à l'attaque du Hamas qui a fait 1.400 morts le 7 octobre. D'après la police, environ 15.000 manifestants étaient présents sur la Place de la République, nombre d'entre eux agitant des drapeaux palestiniens et chantant "Gaza, Paris est avec toi". (Reportage Layli Foroudi, rédigé par Jean Terzian)