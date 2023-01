Des milliers de personnes manifestent contre la réforme des retraites

PARIS (Reuters) - Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi à l'appel de La France insoumise et d'organisations de jeunesse pour manifester contre le projet de réforme des retraites du gouvernement.

Selon LFI, 150.000 personnes ont défilé à Paris. La préfecture de police a indiqué qu'elle ne donnerait pas d'estimation de participation, la manifestation ayant été déclaré par un parti politique, a rapporté BFM TV.

Les manifestations se sont généralement déroulées dans le calme, à l'image de la première grande mobilisation organisée jeudi à l'appel des syndicats.

Des partis de gauche comme le Nouveau parti anticapitaliste (NPA) ou Europe Ecologie-Les Verts (EELV) ont également participé aux rassemblements.

Les syndicats ont appelé à une nouvelle journée de grève nationale et de manifestations le mardi 31 janvier, pour "inscrire dans la durée" le mouvement de contestation.

"PERDRE SA VIE À ESSAYER DE LA GAGNER"

Les manifestants s'opposent au projet du gouvernement, qui prévoit notamment le report de l'âge légal de départ à la retraite, de 62 ans à 64 ans, en 2030.

"La retraite à 64 ans, ça veut dire en fait partir de son travail et aller directement au cimetière pour la plupart des gens", a déclaré à Reuters Sadia Lakel, une manifestante de 53 ans qui défilait à Toulouse.

"Il faut continuer le combat parce que sinon, c'est nous-mêmes qui allons souffrir, et nos enfants aussi. Et ça on n'a pas le droit de laisser passer", a-t-elle ajouté.

Certains manifestants brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire des slogans comme "Perdre sa vie à essayer de la gagner" ou "Macron nuit à votre santé".

Le gouvernement prévoit de présenter sa réforme des retraites en conseil des ministres le 23 janvier, avant un examen prévu début février à l'Assemblée nationale où Emmanuel Macron ne dispose plus de la majorité absolue mais compte sur le soutien de la droite pour faire adopter le texte.

(Rédigé par Camille Raynaud)