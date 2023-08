Des milliers de personnes évacuées en raison de pluies torrentielles dans le Hunan

Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - Les météorologues chinois ont averti lundi que plusieurs provinces devaient s'attendre à des pluies diluviennes et à des crues soudaines au cours des deux prochains jours, alors que des averses incessantes font toujours des ravages dans le pays. Selon les médias d'État, plus de 3.000 personnes dans la province méridionale de Hunan ont été évacuées au cours du week-end, à la suite des pluies torrentielles qui se sont abattues sur les comtés de Sangzhi, Shimen et Yongshun, ainsi que sur la ville de Zhangjiajie. Sangzhi a enregistré les plus fortes précipitations de l'année, atteignant un maximum de 256 milimètres dans la nuit de samedi à dimanche, selon la chaîne de télévision publique China Central Television (CCTV). Il s'agit des précipitations les plus importantes et les plus généralisées à Sangzhi depuis 1998, a déclaré CCTV. La Chine a été frappée par des semaines de pluies et d'inondations au cours d'un été exceptionnellement humide. Fin juillet, les tempêtes provoquées par le typhon Doksuri ont entraîné des précipitations record en Chine depuis plus d'une décennie, Pékin ayant connu ses plus fortes précipitations en 140 ans. Le gouvernement chinois a appelé à davantage de précautions contre les inondations alors que le typhon Saola traverse actuellement la mer de Chine méridionale, et que les prévisions indiquent qu'il devrait toucher la province de Guangdong dès vendredi. L'organisme gouvernemental de lutte contre les inondations et la sécheresse et le Ministère de la Gestion des urgences ont organisé une vidéoconférence samedi dernier, avertissant que les fortes précipitations dans de nombreuses régions du pays pourraient provoquer des catastrophes géologiques, notamment des torrents de montagne et des inondations dans certains petits et moyens cours d'eau, a rapporté le Quotidien du peuple, un média d'État. La trajectoire du typhon Saola est également incertaine, a déclaré l'Administration météorologique de Chine, mais il entraînera de fortes précipitations dans les zones côtières, notamment dans les provinces de Fujian et de Zhejiang, de mercredi à vendredi. La province de Fujian a lancé une réponse d'urgence à Saola, ordonnant aux bateaux de pêche présents dans certaines zones de retourner dans les ports des environs et à tout le personnel à bord d'évacuer à terre d'ici mercredi midi, ont rapporté les médias locaux lundi. (Reportage Bernard Orr et Ethan Wang, version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)