Des milliers de manifestants anti-Orban à Budapest

BUDAPEST (Reuters) - Des milliers de personnes, dont de nombreux enseignants et étudiants, ont manifesté dimanche à Budapest pour protester contre la politique du gouvernement de Viktor Orban et réclamer des hausses de salaires face à la flambée de l'inflation.

"Pas d'enseignants, pas d'avenir", "Orban dégage", pouvait-on entendre au nombre des slogans, alors que les enseignants, dont les traitements sont faibles, s'estiment abandonnés par l'exécutif face à une inflation féroce qui a atteint 20% en septembre.

"On n'arrive plus à économiser, on n'arrive tout simplement plus à joindre les deux bouts alors que les prix s'envolent", témoigne Gyongyi Bereczky, un employé des Postes.

Le Premier ministre nationaliste Viktor Orban s'est engagé dimanche à "préserver la stabilité économique" du pays alors que l'Union européenne s'enfonce selon lui dans "une crise financière et économique".

"Une guerre à l'Est, et une crise économique à l'Ouest", a-t-il dit à des journalistes à Zalaegerszeg, à environ 200 kilomètres de Budapest, où il marquait la fête nationale commémorant le soulèvement de la Hongrie contre l'Union soviétique en 1956.

"En 1956, nous avons appris que l'unité est nécessaire en des temps difficiles. (...) Nous préserverons la stabilité économique, il y aura un emploi pour chacun, nous défendons le principe d'un bouclier tarifaire sur les factures d'énergie, les familles ne seront pas livrées à elles-mêmes", a-t-il assuré.

Le plan énergie décidé par le gouvernement face à la crise énergétique européenne pèse lourdement sur les finances publiques.

