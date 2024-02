Des milliers d'Iraniens défilent aux cris de "Mort à Israël"

Des milliers d'Iraniens défilent aux cris de "Mort à Israël"













Crédit photo © Reuters

DUBAÏ (Reuters) - Des centaines de milliers de personnes ont défilé dimanche à Téhéran et dans plusieurs villes d'Iran aux cris de "Mort à Israël" à l'occasion des célébrations du 45e anniversaire de la Révolution islamique. Le président iranien Ebrahim Raïssi, dans une allocution télévisée, a accusé les Etats-Unis, alliés de l'Etat hébreu, de soutenir "les crimes contre l'humanité du régime sioniste à Gaza". Israël est engagé dans une guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre dernier, date de l'attaque meurtrière du mouvement palestinien sur le sol israélien. Des manifestants, qui scandaient également "Mort aux Etats-Unis", ont brûlé des drapeaux américains et israéliens. La télévision nationale a diffusé des images d'un rassemblement où des manifestants brandissaient une effigie du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au bout d'une corde. (Rédigé par Parisa Hafezi, version française Sophie Louet)