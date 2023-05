Des milliers d'évacués au Canada où sévissent d'immenses incendies de forêt

TORONTO (Reuters) - Des dizaines de milliers d'habitants de l'Alberta ont été contraints d'évacuer leur domicile en raison des incendies de forêt "sans précédent" qui font rage dans la province canadienne, ont annoncé samedi les autorités. "Une grande partie de l'Alberta a connu un printemps chaud et sec et avec autant de bois sec, il suffit de quelques étincelles pour déclencher des incendies de forêt vraiment effrayants", a déclaré Danielle Smith, la Première ministre d'Alberta. "Ces conditions sont à l'origine de la situation sans précédent à laquelle notre province est confrontée aujourd'hui". Depuis vendredi matin, 45 nouveaux incendies se sont déclarés et 5.200 Albertains sont sous le coup d'une alerte d'évacuation. Depuis le début de l'année, les incendies de forêt ont brûlé 43.000 hectares, a indiqué Danielle Smith. (Maiya Keidan; version française Nicolas Delame)