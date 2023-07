Des miliciens de Wagner s'approchent de la frontière polonaise, déclare Morawiecki

Crédit photo © Reuters

VARSOVIE (Reuters) - Un groupe d'une centaine de mercenaires du groupe russe Wagner s'est rapproché de la ville biélorusse de Grodno, près de la frontière polonaise, a déclaré samedi le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki. La Pologne, ancien membre du Pacte de Varsovie et membre à part entière de l'alliance militaire de l'Otan depuis 1999, s'inquiète d'une éventuelle propagation de la guerre sur son territoire depuis que la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022. Au début du mois, la Pologne a commencé à déplacer plus de 1.000 soldats vers l'est du pays, craignant que la présence de combattants Wagner en Biélorussie n'accroisse les tensions à sa frontière. "La situation devient de plus en plus dangereuse (...) Il est très probable qu'ils (les miliciens de Wagner) se déguiseront en garde-frontières biélorusses et aideront les migrants illégaux à pénétrer sur le territoire polonais (et) afin de déstabiliser la Pologne", a déclaré Mateusz Morawiecki lors d'une conférence de presse à Gliwice, dans l'ouest de la Pologne. "Ils essaieront très probablement d'entrer en Pologne en se faisant passer pour des migrants illégaux, ce qui constitue une menace supplémentaire", a ajouté Mateusz Morawiecki. Anton Motolko, fondateur du projet d'opposition biélorusse Hajun, qui surveille les activités militaires dans le pays, a déclaré à Reuters que son groupe n'avait vu aucune preuve que le groupe Wagner se rapprochait de Grodno. La ville occupe une position stratégique puisqu'elle se trouve à proximité de la trouée de Suwalki, une bande de terre située le long de la frontière entre la Pologne et la Lituanie, qui sépare la Biélorussie, alliée de la Russie, de l'enclave russe de Kaliningrad. (Agnieszka Pikulicka-Wilczewska; version française Nicolas Delame)