Des mesures ont été prises pour la sécurité de la centrale de Zaporijjia-Grossi

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a déclaré jeudi qu'un "certain nombre de mesures" avaient été prises pour stabiliser la situation à la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine, contrôlée par les Russes, selon l'agence de presse russe RIA. Lors d'une visite à la centrale, qui est proche de la ligne de front, Rafael Grossi a indiqué que les inspecteurs de l'AIEA resteraient sur place, a rapporté pour sa part l'agence Tass. La signature d'un document sur la sécurité de la centrale entre Ukrainiens et Russes reste "irréaliste" tant que les combats se poursuivent, a ajouté Rafael Grossi selon Tass. Sa visite à Zaporijjia intervient après la destruction la semaine dernière du barrage de Nova Kakhovka en aval de la centrale, qui limite les réserves d'eau disponibles pour refroidir les réacteurs. D'après RIA, la situation à la centrale a été qualifiée de "sérieuse" par Rafael Grossi qui juge néanmoins le niveau des eaux de refroidissement suffisant. (Bureaux de Reuters, Blandine Hénault pour la version française, édité par Tangi Salaün)