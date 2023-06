Des membres de la BCE confortent le scénario d'une hausse de taux en juillet

FRANCFORT, 16 juin (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) doit continuer à relever ses taux d'intérêt, ont déclaré vendredi plusieurs membres de son conseil des gouverneurs, renouvelant la position qu'a tenue l'institution à l'issue de sa réunion de politique monétaire en raison du niveau élevé de l'inflation. La BCE a opté jeudi pour une nouvelle augmentation de ses taux d'intérêt, portant le taux de dépôt à 3,50%, et sa présidente Christine Lagarde a déclaré qu'il était "très probable" qu'elle poursuive sur cette voie en juillet. Pour le président de la Bundesbank Joachim Nagel, une hausse de taux le mois prochain pourrait facilement être suivie d'autres mesures. "Nous avons encore du chemin à parcourir", a-t-il dit vendredi. "Il se peut que nous devions continuer à relever les taux après la pause estivale." "Une fois que nous aurons atteint le pic des taux, nous y resterons jusqu'à ce que nous soyons certain d'un retour sûr et en temps voulu de l'inflation à notre objectif de 2%", a ajouté Joachim Nagel. Son homologue lituanien, Gediminas Simkus, a adopté un point de vue plus nuancé, estimant qu'un nouveau resserrement de la politique monétaire était nécessaire, mais que la BCE approchait du pic et qu'il était trop tôt pour s'engager sur le niveau des taux à l'automne. Il a par ailleurs écarté les anticipations du marché concernant des baisses de taux début 2024, arguant qu'un changement aussi rapide de politique serait déroutant. Enfin Robert Holzmann, le gouverneur de la Banque nationale d'Autriche, estimant lui aussi qu'il est trop tôt pour faire des conjectures après juillet, a déclaré que le niveau de l'inflation sous-jacente sera au coeur des débats. "Si les choses continuent comme elles l'ont fait jusqu'à présent, c'est-à-dire que l'inflation sous-jacente obstinément élevée, cela conduit à une conclusion claire: il faudra probablement un complément (sur les taux)", a-t-il dit. (Balazs Koranyi, Andrius Sytas et Terje Solsvik, François Murphy à Vienne, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)