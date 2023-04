Des manifestants s'introduisent dans le siège d'Euronext à La Défense

PARIS, 20 avril (Reuters) - Des manifestants opposés à la réforme des retraites du gouvernement ont envahi le hall d'entrée du siège d'Euronext dans le quartier des affaires de La Défense près de Paris, a constaté sur place une journaliste de Reuters. Les manifestants ont allumé dans le hall du bâtiment plusieurs fumigènes. "On nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour financer les retraites. Pas besoin d'aller chercher l'argent dans les poches des travailleurs mais dans la poche des milliardaires", a déclaré le délégué syndical Sud Rail, Fabien Villedieu, au mégaphone devant le bâtiment. (Reportage Noémie Olive, rédigé par Matthieu Protard, édité par Blandine Hénault)