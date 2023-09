Des investissements "massifs" sont nécessaires dans le système électrique, selon un bilan de RTE

Des investissements "massifs" sont nécessaires dans le système électrique, selon un bilan de RTE













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Des investissements "massifs" sont nécessaires pour permettre à la France d'accélérer son électrification en vue d'atteindre la neutralité carbone en 2050 mais l'augmentation des coûts du système électrique devrait être "contenue" au cours des prochaines années, selon un bilan prévisionnel pour la période 2023-2035 publié mercredi par RTE. Dans ce document, l'opérateur des lignes à haute tension françaises indique qu'une production d'électricité renouvelable annuelle de 270 térawatts-heure minimum (TWh) et si possible de 320 TWh sera nécessaire d'ici 2035 (contre environ 120 TWh aujourd'hui) et qu'il faudra viser une production nucléaire de 400 TWh, tout en tablant sur un niveau de 360 TWh (contre 279 TWh en 2022). "Rien que pour la production d'électricité et les flexibilités, hors réseaux, le besoin d'investissement est évalué entre 25 à 35 milliards d'euros par an à l'horizon 2030-2035, ce qui représente de l'ordre d'un triplement par rapport aux dix dernières année", selon RTE. Estimant qu'un "encadrement public fort apparaît indispensable pour sécuriser les opérateurs face aux risques et réduire leurs coûts de financement", le gestionnaire du réseau de transport d'électricité ajoute que "le coût complet de production d'électricité en France est évalué en hausse modérée par rapport aux dernières estimations, mais demeure contenu malgré la croissance des investissements". La publication de ces projections intervient après celle, mardi, d'un rapport de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) selon lequel le coût complet du parc nucléaire français ressort à 60,7 euros par MWh (mégawattheure) pour la période 2026-2030. Dans le cadre du dispositif actuel de l'Arenh (accès régulé à l'électricité nucléaire historique), qui s'éteindra fin 2025 et que le gouvernement cherche à remplacer par une nouvelle régulation, EDF cède une partie de son électricité à ses concurrents à un prix nettement inférieur, de 42 euros/MWh. EFFICACITÉ ET SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE, LES AUTRES PILIERS RTE a confirmé mercredi que la consommation électrique française devrait s'établir entre 580 et 640 térawatts-heure (TWh) en 2035, contre 459 TWh en 2022, et que la sécurité d'approvisionnement en electricité du pays allait se renforcer au cours des prochaines années. L'équilibre du système à l'horizon de 2035 reposera également sur des mesures d'efficacité énergétique, pour 75 à 100 TWh d'économies annuelles, ainsi que sur des mesures de "sobriété", à hauteur de 25 à 60 TWh. Alors qu'une réforme du marché européen de l'électricité est en cours de discussion, RTE estime que "pour réussir la décarbonation de son économie, la France doit rester intégrée au marché européen, mais l'accompagner d'un cadre permettant aux consommateurs de bénéficier de la compétitivité des coûts de production". "La publication par RTE de son bilan prévisionnel du système électrique pour 2035 confirme la pertinence de notre stratégie énergétique et des quatre leviers sur lesquels elle repose : la sobriété, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et la relance du nucléaire", a réagi la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. (Reportage Benjamin Mallet ; édité par Blandine Hénault)