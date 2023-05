Des inondations font plus de 100 morts au Rwanda et en Ouganda

par Philbert Girinema KIGALI, 3 mai (Reuters) - Au moins 109 personnes dans l'ouest et le nord du Rwanda sont mortes dans des inondations et des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies, a déclaré mercredi la radiotélévision d'État, alors que les autorités recherchent des survivants piégés dans leurs maisons. Dans une vidéo mise en ligne par l'Agence de radiodiffusion du Rwanda, on peut voir de l'eau boueuse s'écouler rapidement le long d'une route inondée et détruire des maisons. "Notre principale priorité est maintenant d'atteindre chaque maison endommagée afin de nous assurer que nous pouvons sauver toute personne pouvant être piégée", a déclaré à Reuters le gouverneur de la province occidentale du Rwanda, François Habitegeko. "Le sol était déjà détrempé par les pluies des jours précédents, ce qui a provoqué des glissements de terrain qui ont provoqué la coupure de routes", a ajouté le gouverneur, précisant que la pluie avait commencé vers 18 heures (1600 GMT) mardi, causant le débordement de la rivière Sebeya. Certaines personnes ont été secourues et transportées à l'hôpital, a indiqué François Habitegeko, sans donner leur nombre. En Ouganda, près de la frontière avec le Rwanda, six personnes sont mortes dans la nuit de mercredi à jeudi dans une zone du district de Kisoro, au sud-ouest du pays, après que de fortes pluies ont frappé la région montagneuse, selon la Croix-Rouge locale. Cinq des personnes décédées appartiennent à une même famille, et les secouristes ont commencé les fouilles pour récupérer les corps, a précisé la Croix-Rouge dans un communiqué. L'agence météorologique du Rwanda a annoncé des précipitations supérieures à la moyenne pour le mois de mai dans ce pays d'Afrique de l'Est. L'Ouganda subit également des pluies abondantes et soutenues depuis la fin du mois de mars. (Reportage de Philbert Girinema, reportage supplémentaire de George Obulutsa à Nairobi, Elias Biryabarema à Kampala, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)