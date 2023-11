Des infrastructures ukrainiennes visées par les drones russes

KYIV (Reuters) - La Russie a lancé une vaste attaque de drones contre l'Ukraine dans la nuit de vendredi à samedi, frappant des infrastructures dans le sud et le nord du pays, a déclaré l'armée ukrainienne. La défense aérienne ukrainienne a détruit 29 des 38 drones Shahed de fabrication iranienne tirés depuis le territoire russe, a précisé l'armée de l'air. Dans un communiqué diffusé samedi matin, elle a ajouté que l'attaque avait duré de 20h00 (18h00 GMT) vendredi à 04h00 du matin samedi. Le ministère de l'Energie a déclaré que 416 localités de la région d'Odessa (sud) et Zaporijjia (sud-est) étaient privés d'électricité, les frappes ayant touché les réseaux. Il a ajouté qu'une raffinerie pétrolière avait été visée dans la région d'Odessa. Un bâtiment administratif a également été endommagé et un civil a été blessé, a dit le commandement militaire pour le sud de l'Ukraine sur la messagerie Telegram. Deux bâtiments ont été endommagés dans la région de Tchernihiv dans le nord du pays, selon l'armée. Kyiv a aussi été visée, pour la deuxième fois ce mois-ci, mais tous les drones se dirigeant vers la capitale ont été détruits en vol, ont rapporté les autorités. La Russie a mené l'hiver dernier une campagne de pilonnage systématique des infrastructures énergétiques ukrainiennes, privant des millions d'habitants de chauffage et d'eau. L'automne a été inhabituellement clément en Ukraine cette année mais les autorités ont commencé, avec la baisse des températures, à exhorter la population à se préparer à de nouvelles pénuries. (Olena Harmash; Jean-Stéphane Brosse pour le service français)