Des individus armés s'emparent d'un pétrolier opéré par Israël dans le golfe d'Aden-responsable américain













RIYAD (Reuters) - Des individus armés non identifiés se seraient emparés dimanche dans le golfe d'Aden du pétrolier Central Park, opéré par une société israélienne, a déclaré un responsable américain de la Défense. Les rebelles houthis du Yémen ont saisi la semaine dernière un cargo de propriété britannique dans le sud de la mer Rouge, et menacé s'attaquer aux navires israéliens en mer Rouge et dans le détroit de Bab al Mandeb, à la pointe du Yémen. "Les forces américaines et celles de la coalition se trouvent à proximité et nous suivons de près la situation", a déclaré le responsable américain. Le Central Park, un petit pétrolier (19.998 tonnes), est opéré par la société israélienne Zodiac Maritime Ltd, une entreprise internationale de gestion de navires basée à Londres, selon les données LSEG. Les responsables houthis n'ont fait aucun commentaire dans l'immédiat. Les États-Unis ont imputé à l'Iran des attaques non revendiquées contre plusieurs navires dans la région au cours des dernières années. Téhéran a nié toute implication. (Reportage Aziz El Yaakoubi ; version française Kate Entringer)