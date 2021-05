Des indicateurs solides portent Wall Street à l'ouverture

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi après la publication d'indicateurs illustrant l'amélioration des perspectives pour l'économie américaine.

Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 267,02 points, soit 0,78%, à 34.590,07 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,33% à 4.209,93.

Le Nasdaq Composite prenait 0,04% à 13.743,61 points à l'ouverture.

Cette progression s'appuie entre autres sur les chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage et du produit intérieur brut du premier trimestre publiés une heure avant l'ouverture de Wall Street.

La baisse des inscriptions au chômage a été plus importante que prévu la semaine dernière, à 406.000, le nombre le plus faible enregistré depuis la mi-mars 2020, marquée par la première vague de contaminations par le coronavirus.

"Nous nous attendons à ce que la tendance à la baisse se poursuive et nous gardons un oeil sur les données relatives aux dépenses des ménages [vendredi], qui pourraient montrer une nouvelle croissance de la consommation et favoriser les perspectives d'une reprise plus rapide", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

La croissance du PIB américain, elle, s'est accélérée au premier trimestre pour atteindre l'un de ses plus hauts niveaux de ces 20 dernières années avec une progression de 6,4% en rythme annualisé, un chiffre inchangé par rapport à la première estimation publiée fin avril.

Aux valeurs, Boeing gagne 3,66% et prend la tête de l'indice Dow Jones dans le sillage de la nette progression à Paris de son concurrent Airbus (+9,9%), qui a relevé ses objectifs de production.

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)