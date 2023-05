Des incendies et des inondations entraînent des évacuations dans l'ouest du Canada

par Nia Williams (Reuters) - Des milliers de personnes ont dû être évacuées dans l'ouest du Canada alors que des feux de forêt font rage dans l'Alberta et que la fonte rapide des neiges a provoqué des inondations en Colombie-Britannique. Plus de 13.000 personnes avaient reçu l'ordre d'évacuer leurs résidences dans l'Alberta où 78 incendies ont été signalés. Les températures ont fortement augmenté depuis le début du mois, provoquant d'importantes crues en Colombie-Britannique. De fortes précipitations sont attendues ce week-end dans la province et le gouvernement de Colombie-Britannique a appelé les habitants à se préparer à faire face à de nouvelles inondations. (Reportage Nia Williams; version française Camille Raynaud)