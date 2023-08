Des incendies de forêt frappent une station balnéaire russe de la mer Noire

Des incendies de forêt frappent une station balnéaire russe de la mer Noire













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Des centaines de pompiers tentent mercredi d'éteindre des incendies près de la ville russe de Guelendjik, située sur la mer Noire, a déclaré la municipalité. Dans un message publié sur Telegram, Alexei Bogodistov, maire de la station balnéaire, a déclaré que 441 personnes, plus de 80 véhicules, des avions et des hélicoptères de lutte contre les incendies ont été déployés. Les feux de forêt ont déjà embrasé 118 hectares de terrain. L'administration locale a demandé mardi aux habitants de se porter volontaires pour aider les services d'urgence. Des images circulant sur Internet montraient les collines boisées qui surplombent la ville enveloppées de flammes. (Reportage Felix Light, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)