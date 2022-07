Des incendies dans le secteur de Londres, en proie à la canicule

LONDRES (Reuters) - Plusieurs incendies se sont déclarés mardi à Londres et ses environs, ce qui a conduit les autorités à déclarer un "incident majeur" lors d'une journée historique marquée par des records de chaleur en Grande-Bretagne.

Les pompiers de Londres ont déclaré avoir déployé des dizaines de véhicules sur plusieurs incendies dans et autour de la capitale, dont trente sur un feu d'herbes et broussailles dans l'est de Londres, à Wennington.

Plusieurs maisons ont été la proie des flammes dans ce village. Le feu a parcouru des champs alentour et détruit des bâtiments.

Une série d'incendies sont ainsi survenus sur des étendues de végétation. Des colonnes de fumée étaient visibles dans Londres.

Les pompiers ont demandé aux habitants de renoncer aux barbecues.

La Grande-Bretagne a enregistré mardi la température la plus élevée de son Histoire, plus de 40°C.

