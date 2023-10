Des hommes armés palestiniens s'introduisent en Israël, tirs de roquette depuis Gaza

(Mastic titre) par Henriette Chacar et Nidal al-Mughrabi JERUSALEM/GAZA, 7 octobre (Reuters) - Des homme armés palestiniens se sont introduits samedi dans des secteurs du Sud d'Israël et des roquettes ont été lancées depuis la bande de Gaza dans le cadre d'une attaque surprise revendiquée par le mouvement islamiste Hamas. Mohammed Deif, haut commandant militaire du Hamas, a annoncé le lancement de l'opération dans un message retransmis sur les ondes, appelant les Palestiniens au combat où qu'ils se trouvent. "Voici le jour de la plus grande des batailles pour mettre fin à la dernière occupation sur Terre", a-t-il dit, ajoutant que 5.000 roquettes avaient été tirées. Selon les services de secours, une femme israélienne a trouvé la mort. (Gilles Guillaume pour la version française)