Des hommes armés enlèvent douze personnes dans deux Etats du nord du Nigeria

par Ahmed Kingimi MAIDUGURI, Nigeria, 26 août (Reuters) - Au moins douze personnes ont été enlevées dans deux incidents distincts survenus dans le nord du Nigeria, ont déclaré samedi des responsables nigérians et des témoins. Quatre personnes ont été enlevées vendredi soir par des hommes armés dans un village de l'Etat de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria, a annoncé samedi Muhammad Bukuyum, un responsable local. Muhammad Bukuyum a indiqué que les assaillants avaient réclamé une rançon, sans fournir plus de détails. Huit fermiers ont été enlevés par des membres de Boko Haram dans un incident distinct survenu samedi dans un village de l'Etat de Borno, dans le nord-est du Nigeria. Des témoins ont confirmé l'attaque, indiquant que les combattants de Boko Haram avaient réclamé une rançon, sans fournir plus de détails. Les groupes armés ont semé le chaos ces dernières années dans le nord-ouest du Nigeria, enlevant des milliers de personnes, en tuant des centaines et rendant dangereux les déplacements et l'exploitation de la terre dans certaines zones. L'insurrection de Boko Haram, qui a éclaté dans le nord-est du Nigeria en 2009, a fait des centaines de milliers de morts et forcé des millions de personnes à fuir leurs foyers, selon les groupes d'aide internationale. (Reportage Ahmed Kingimi, rédigé par Elisha Bala-Gbogbo; version française Camille Raynaud)