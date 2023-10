Des habitants de Gaza envahissent les entrepôts de l'UNRWA

(Ajoute citation, contexte) JERUSALEM, 29 octobre (Reuters) - Des milliers d'habitants de la bande de Gaza ont envahi des entrepôts et des centres de distribution de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) pour emporter de la farine et des produits de base, a déclaré l'UNRWA dimanche. Dans un communiqué, l'agence onusienne y voit "le signe inquiétant que l'ordre public commence à s'effondrer après trois semaines de guerre et de siège de Gaza", cible d'une vaste offensive israélienne en réponse aux attaques du Hamas qui ont fait 1.400 morts en Israël le 7 octobre. Les raids d'Israël ont coûté la vie à 7.650 Palestiniens de Gaza, selon un bilan fourni samedi par le ministère de la Santé du territoire contrôlé par le Hamas. L'aide humanitaire arrive au compte-gouttes par camions depuis une semaine dans l'enclave bombardée et assiégée par Israël, privée de vivres, d'eau potable, de carburant et de médicaments. L'un des entrepôts envahis, à Deir al Balah, sert à recevoir les aides apportées par les convois humanitaires de l'Onu via l'Egypte. Selon l'UNRWA, "les besoins des communautés sont immenses, alors que l'aide que nous recevons est maigre et inconsistante". Le travail de l'agence est grandement entravé par les raids aériens israéliens, qui ont coûté la vie à une cinquantaine de ses employés. Avant même le conflit, l'UNRWA, créée en 1949 à l'issue de la première guerre israélo-arabe pour fournir des services de santé et d'éducation et une aide humanitaire aux réfugiés palestiniens de la bande de Gaza, de Cisjordanie, de Jordanie, de Syrie et du Liban, signalait que son mandat était mis en danger par le manque de financements. (John Davison, avec Gabrielle Tétrault-Farber à Genève, Jean-Stéphane Brosse pour le service français)