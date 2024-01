Des généraux des Gardiens de la Révolution iranienne tués dans une frappe israélienne à Damas

Crédit photo © Reuters

DAMAS/BEYROUTH (Reuters) - Cinq membres des Gardiens de la Révolution ont péri dans une frappe aérienne conduite à Damas par l'armée israélienne, ont rapporté samedi médias iraniens. Trois d'entre eux ont été présentés avec des titres honorifiques utilisés seulement pour des généraux par la télévision d'Etat iranienne, suggérant que les cibles de ces frappes étaient des commandants de haut rang. La télévision d'Etat iranienne affirme que le bâtiment visé abritait plusieurs conseillers iraniens en poste dans la capitale syrienne. Le président iranien Ebrahim Raissi a promis que son pays se vengerait de cette attaque israélienne. "La République islamique ne laisserait pas les crimes du régime sioniste impunis", a déclaré Ebrahim Raissi, selon la télévision d'Etat IRIB. Le chef de l'unité de l'information se trouve parmi les victimes, selon une source sécuritaire. L'Iran a jugé que cette attaque "était une tentative désespérée d'étendre l'instabilité dans la région", selon la télévision iranienne d'Etat. (Laila Bassam et Kinda Makieh)