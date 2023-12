Des frappes russes ont fait un mort, huit blessés et endommagé des lignes électriques

KYIV (Reuters) - Des avions de guerre russes ont tiré 19 missiles à longue portée sur des cibles en Ukraine vendredi matin, tuant un civil, en blessant huit autres et endommageant une installation industrielle et des lignes électriques, ont déclaré des responsables ukrainiens. Une personne a été tuée et huit autres blessées dans la région centrale de Dnipropetrovsk, a déclaré le gouverneur Serhiy Lysak sur l'application de messagerie Telegram. "Il s'agit d'hommes âgés de 32 à 66 ans. Deux d'entre eux se rétablissent chez eux. Les autres sont à l'hôpital", a-t-il ajouté, précisant que deux blessés se trouvent toujours dans un état grave. Les défenses aériennes ont abattu 14 missiles au-dessus de la région de Kyiv et de la région de Dnipropetrovsk, a déclaré le porte-parole de l'armée de l'air, Yuriy Ihnat, dans des commentaires télévisés. La frappe a endommagé des lignes électriques, une installation industrielle non nommée et plus de 20 maisons dans les villes de Dnipro et Ternivka, les villages de Yuryivska et Mejyritch, a déclaré Serhiy Lysak. La Russie a utilisé sept bombardiers Tu-95 pour lancer des missiles sur différentes régions du pays, a indiqué l'armée de l'air dans un communiqué. Serhiy Popko, chef de l'administration militaire de Kyiv, a précisé que la capitale ukrainienne a été visée par l'attaque, mais que tous les missiles ont été abattus par les défenses aériennes à leur approche. Des débris de missiles ont endommagé des résidences privées dans plusieurs localités de la région de Kyiv, brisant des fenêtres et détruisant certains murs, a déclaré le gouverneur Ruslan Kravchenko. Les alertes aériennes ont retenti vers 7h00 et ont duré plus de deux heures. (Reportage Olena Harmash et Yuliia Dysa ; rédigé par Tom Balmforth ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)