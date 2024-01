Des frappes aériennes, probablement jordaniennes, ont fait 10 morts en Syrie

18 janvier (Reuters) - Des frappes aériennes sans doute menées par la Jordanie ont fait jusqu'à 10 morts tôt jeudi matin dans le sud de la Syrie, rapportent les médias locaux et l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La Jordanie, qui a intensifié ces dernières semaines sa campagne militaire contre les réseaux de trafiquants de drogues syriens soupçonnés d'être liés aux milices pro-iraniennes dans ce pays, dont le Hezbollah libanais, n'a pas fait de commentaire pour le moment. Des médias syriens, qui avancent des bilans allant de deux à dix morts, précisent que les bombardements ont eu lieu dans la nuit à Orman, une ville de la province de Soueïda proche de la frontière jordanienne. L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) parle de son côté de neuf morts, dont deux enfants. (Rédigé par Maya Gebeily à Beyrouth, version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)