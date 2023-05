Des explosions entendues à Kyiv et dans d'autres villes d'Ukraine-autorités

Des explosions entendues à Kyiv et dans d'autres villes d'Ukraine-autorités













4 mai (Reuters) - Des explosions ont été entendues aux premières heures de jeudi à Kyiv et dans d'autres villes d'Ukraine, ont annoncé les autorités et les médias locaux. "Les défenses aériennes sont à l'oeuvre dans la région de Kyiv", a indiqué l'administration militaire régionale sur Telegram. Des témoins de Reuters présents sur place ont dit avoir entendu au moins une puissante explosion. Des explosions ont été entendues à Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, a rapporté le média public Suspilne. Le chef de l'administration militaire régionale, Iouri Malachko, a indiqué sur Telegram que les défenses aériennes avaient été déclenchées. Des médias locaux ont également rapporté des explosions à Odessa, dans le sud de l'Ukraine. Ces explosions interviennent moins de 24 heures après que les autorités ukrainiennes ont déclaré que 21 personnes avaient été tuées dans des bombardements dans la région de Kherson. (Reportage David Ljunggren; version française Camille Raynaud)