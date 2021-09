Des experts recommandent le rappel vaccinal seulement après 65 ans

(Reuters) - Le comité consultatif de la Food and Drug Administration (FDA), l'agence américaine des médicaments, a recommandé vendredi l'injection d'une dose de rappel contre le COVID-19 aux Américains âgés de 65 ans et plus et aux personnes à risque, après avoir rejeté son administration à une population plus large.

Les experts ont rejeté une demande de Pfizer d'autoriser l'administration d'une dose de rappel à toutes les personnes âgées de 16 ans et plus.

Ils ont également souhaité que les personnels soignants ou d'autres catégories comme les enseignants puissent être intégrées dans les populations à haut risque de contamination par le coronavirus SARS-CoV-2.

La FDA examinera ces recommandations avant de prendre sa décision définitive sur les rappels.

La Maison blanche s'est déclarée prête, vendredi, à lancer une vaste campagne de rappel du vaccin Pfizer/BioNTech dès la semaine prochaine si les autorités sanitaires donnaient leur feu vert.

Pfizer a remercié le comité dans un communiqué, ajoutant qu'il comptait travailler avec la FDA pour répondre aux questions du comité. "Nous continuons de croire dans les bénéfices d'une dose de rappel pour une population plus large", a ajouté le groupe pharmaceutique.

