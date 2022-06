Des eurodéputés s'opposent au classement du nucléaire et du gaz comme énergies 'durables'

par Kate Abnett

BRUXELLES (Reuters) - Deux commissions du Parlement européen ont adopté mardi une résolution s'opposant au projet de la Commission d'intégrer des activités gazières et nucléaires dans une liste d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Le texte a été approuvé par 76 voix pour, 62 contre et 4 abstentions par les députés de la commission des Affaires économiques et monétaires et de la commission de l’Environnement, de la Santé et de la Sécurité alimentaire.

La résolution devra désormais faire l'objet d’un vote en séance plénière lors de la session des 4-7 juillet. Si une majorité absolue de députés (353 sur 705) s’oppose à la proposition de la Commission, cette dernière devra la retirer ou la modifier.

En février dernier, après plus d'un an de discussions, l'exécutif communautaire a proposé de considérer à l'avenir comme "durables" certains investissements dans le gaz et le nucléaire.

Mais cette proposition d'intégrer ces deux sources d'énergie dans la taxonomie européenne, un classement dont dépendra en partie l'accès des futurs projets de construction de centrales aux financements privés, divise les Etats membres de l'Union et le Parlement européen.

La France, notamment, voit dans le nucléaire un moyen d'atteindre ses objectifs de réduction des émissions de CO2 alors que l'Allemagne s'interroge sur le problème du stockage des déchets.

Le classement du gaz dans les investissements "verts" est quant à lui défendu par la Pologne et la Bulgarie entre autres alors que le Danemark, l'Irlande et d'autres estiment qu'il saperait la crédibilité de l'Union en matière de lutte contre le dérèglement climatique.

Le texte de la résolution voté mardi souligne que le gaz et le nucléaire ne peuvent être considérés comme des sources d'énergie durable car ils ne respectent pas les critères environnementaux établis par l'UE et que leur inclusion dans la taxonomie ne ferait qu'accroître la confusion des investisseurs.

"Nous avons besoin d'investissements massifs dans l'expansion des énergies renouvelables, pas dans les énergies du passé", a déclaré l'eurodéputé vert Bas Eickhout, l'un des élus à l'origine de la résolution.

(Reportage Kate Abnett, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Sophie Louet)