Des engrais russes saisis par la Lettonie envoyés au Kenya

Crédit photo © Reuters

VILNIUS (Reuters) - Des engrais d'origine russe, saisis par la Lettonie dans le cadre des sanctions de l'Union européenne, sont envoyés au Kenya par le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies, a déclaré samedi le ministère letton des Affaires étrangères. Selon le ministère, la première expédition d'une partie des 200.000 tonnes d'engrais saisis a quitté le port de Riga vendredi et plusieurs autres expéditions devraient suivre. "Le gouvernement letton a décidé de faciliter la mise à disposition, avec le soutien du Programme alimentaire mondial des Nations unies, d'engrais minéraux appartenant à des entreprises sanctionnées par l'Union européenne", indique le ministère dans un communiqué. "En lien avec ses partenaires étrangers et les organisations internationales, la Lettonie continue d'apporter son soutien aux pays touchés par la crise alimentaire provoquée par la guerre de la Russie en Ukraine." (Reportage Andrius Sytas, version française Matthieu Protard)