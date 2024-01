Des employés de l'Onu soupçonnés d'être impliqués dans les attaques du Hamas

par Gabrielle Tétrault-Farber GENEVE (Reuters) - L'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête sur l'implication présumée de plusieurs de ses employés dans les attaques du Hamas le 7 octobre dernier contre Israël. Le commissaire général de l'agence, Philippe Lazzarini, a déclaré avoir décidé sans attendre de licencier ces personnes. "Les autorités israéliennes ont fourni à l'UNRWA des informations relatives à l'implication présumée de plusieurs employés de l'UNRWA dans les horribles attaques du 7 octobre contre Israël", a-t-il précisé. "Pour garantir la capacité de l'agence à dispenser une assistance humanitaire, j'ai décidé la rupture immédiate des contrats de ces employés et diligenté une enquête afin d'établir la vérité sans délai", a ajouté le commissaire général, sans préciser le nombre d'employés concernés ni la nature de leur implication présumée. Interrogé à ce sujet, un porte-parole de l'UNRWA a refusé de donner plus de détails. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a été informé de ces faits et il est "horrifié", a fait savoir son porte-parole, Stéphane Dujarric. L'UNRWA, fondée en 1949 à la suite de la première guerre israélo-palestinienne, aide les réfugiés palestiniens en matière de santé, d'éducation, d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie, en Syrie et au Liban. Ses principaux donateurs, selon la liste de 2022, sont les Etats-Unis, l'Allemagne et l'Union européenne. Son rôle est déterminant dans l'assistance aux populations de la bande de Gaza, sous le feu de l'armée israélienne depuis le 7 octobre dernier. Le département d'Etat américain s'est dit troublé par les accusations portées à l'encontre d'employés de l'agence. "Le département d'Etat a suspendu temporairement tout financement supplémentaire pour l'UNRWA, le temps d'étudier ces allégations et les mesures que les Nations unies mettent en oeuvre à cet égard", a dit le porte-parole Matthew Miller. (Avec la contribution d'Emma Farge et Nidal Al Mughrabi; version française Sophie Louet)