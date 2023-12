Des émissaires du Conseil de sécurité de l'Onu en voyage à Rafah à l'initiative des Émirats

Crédit photo © Reuters

AL-ARISH, ÉGYPTE (Reuters) - Une douzaine d'émissaires du Conseil de sécurité des Nations Unies (Onu) doivent se rendre lundi à la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza, quelques jours seulement après que le Secrétaire général Antonio Guterres a averti que des milliers de personnes dans l'enclave palestinienne assiégée sont "tout simplement affamées". Les Émirats arabes unis ont organisé le voyage à Rafah, où une aide humanitaire limitée et des livraisons de carburant ont pénétré dans la bande de Gaza, alors que les 15 membres du Conseil négocient une résolution rédigée par les Émirats arabes unis qui exige que les parties belligérantes "autorisent l'utilisation de toutes les voies terrestres, maritimes et aériennes vers et dans la bande de Gaza" pour l'acheminement de l'aide. Cette résolution prévoit également la mise en place d'un mécanisme de contrôle de l'aide sous l'égide des Nations unies. La date à laquelle le projet de résolution pourrait être soumis au vote n'a pas été précisée dans l'immédiat. La représentante des Émirats arabes unis à l'Onu, Lana Nusseibeh, a déclaré que le but de la visite était "d'apprendre de première main ce qui est nécessaire en termes d'intensification des opérations humanitaires pour répondre aux besoins du peuple palestinien à Gaza". Elle a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une visite officielle du Conseil de sécurité. La France et le Gabon n'ont pas non plus envoyé de représentants à Rafah. La mission française de l'Onu n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. (Reportage Alexander Cornwell ; avec la contribution de Michelle Nichols ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)