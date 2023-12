Des écologistes colorent le Grand canal de Venise en vert

Crédit photo © Reuters

VENISE, Italie (Reuters) - Des écologistes italiens ont utilisé samedi un colorant pour teindre en vert le Grand canal de Venise et dénoncer l'absence de progrès dans les négociations à la COP 28. Les manifestants du groupe Extinction Rebellion, suspendus au pont du Rialto au-dessus du canal à l'aide de cordes d'escalade, ont également brandi une banderole sur laquelle on pouvait lire : "COP28 : pendant que le gouvernement parle, nous ne tenons qu'à un fil". De petits tronçons de rivières et de canaux dans les villes italiennes, du Pô à Turin au nord jusqu'au Tibre à Rome au sud, ont également teints en vert lors de manifestations similaires. "Dans quelques heures, ces eaux seront revenues à ce qu'elles étaient avant", a déclaré Extinction Rebellion. "En attendant, pendant que les gouvernements parlent, nous comptons les dégâts et les victimes des inondations et des incendies constants", ajoute le communiqué. Le groupe a déclaré que l'effet visuel avait été créé par un colorant à la fluorescéine inoffensif et utilisé dans l'industrie pour tracer des éléments dans l'eau. Cependant, le maire de Venise, Luigi Brugnaro, a dénoncé ce qu'il a qualifié d'"éco-vandales" et a appelé les autorités italiennes à les punir. (Keith Weir; version française Nicolas Delame)