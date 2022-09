Des écoles secondaires pour filles rouvrent dans l'est de l'Afghanistan, selon des autorités locales

KABUL (Reuters) - Les autorités de la province de Paktia, dans l'est de l'Afghanistan, ont déclaré que des écoles secondaires pour filles avaient rouvert leurs portes ces derniers jours, bien que cette initiative n'ait pas été officiellement approuvée.

La plupart des écoles secondaires pour filles dans le pays ont été fermées depuis que les taliban ont pris le pouvoir en août 2021, après avoir fait volte-face sur leur promesse de réouverture en mars.

"Les écoles ont ouvert il y a quelques jours, les règles concernant l'islam, la culture et les coutumes sont respectées, le directeur des écoles a demandé aux élèves de revenir à l'école et les lycées de filles sont ouverts", a déclaré Mawlawi Khaliqyar Ahmadzai, chef du département de la culture et de l'information de Paktia.

Un porte-parole du département de l'Education de Paktia a confirmé l'ouverture, mais a déclaré que son département n'avait pas été informé à l'avance et qu'il avait envoyé une lettre au ministère de l'Education nationale, dont il attendait la réponse.

Le ministère de l'Education n'a pas répondu à une demande de commentaire.

En mars, les taliban sont revenus sur leur décision de rouvrir les écoles secondaires pour filles, déclarant qu'elles resteraient fermées jusqu'à ce qu'un plan soit établi conformément à la loi islamique.

