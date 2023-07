Des drones ukrainiens ont visé Moscou, vols suspendus à Vnoukovo

30 juillet (Reuters) - Des drones ukrainiens ont attaqué Moscou aux premières heures du jour, faisant un blessé, endommageant des bâtiments et conduisant à l'interruption des vols à l'aéroport de Vnoukovo, rapporte dimanche l'agence de presse TASS, citant les autorités. Selon l'agence de presse d'Etat, qui cite le ministère russe de la Défense, un drone ukrainien a été détruit dans les airs au-dessus du district d'Odintsovo et deux autres se sont écrasés à Moscou. Une personne a été blessée par l'explosion d'un bâtiment, a indiqué TASS, citant les services d'urgence. L'aéroport de Vnoukovo a été fermé, selon l'agence. Le maire Sergueï Sobianine a déclaré plus tôt que les façades de deux immeubles de bureaux avaient été légèrement endommagées mais qu'il n'y avait pas de victimes, a rapporté TASS. Le gouvernement ukrainien n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. (Rishabh Jaiswal; version française Nicolas Delame)