Des documents "classifiés" datant de la vice-présidence de Joe Biden retrouvés dans les locaux d'un cercle de réflexion

par Steve Holland et Kanishka Singh

WASHNGTON, 10 janvier (Reuters) - Des documents "classifiés" datant de l'époque où Joe Biden était vice-président des Etats-Unis ont été retrouvés en novembre dernier par les avocats personnels du président américain dans les locaux d'un cercle de réflexion à Washington, a annoncé lundi un avocat de la Maison blanche.

Près de dix documents ont été retrouvés dans le bureau de Joe Biden au Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, a rapporté plus tôt dans la journée CBS News.

Le procureur général des Etats-Unis Merrick Garland avait demandé que les documents soient examinés par des procureurs de Chicago avant qu'ils ne soient remis au service national des archives, a ajouté CBS News.

Les documents "classifiés" ont été identifiés par les avocats personnels de Joe Biden le 2 novembre, à quelques jours des élections de mi-mandat ("midterms"), a indiqué lundi Richard Sauber, conseiller spécial du président, dans un communiqué.

Joe Biden avait utilisé ces bureaux régulièrement de la mi-2017 au début de sa campagne présidentielle en 2020.

Le bureau du conseiller juridique de la Maison blanche a averti le service national des archives le jour même de la découverte des documents, a précisé Richard Sauber. L'agence en a pris possession le lendemain matin, a-t-il ajouté.

Ni le département américain de la Justice, le service national des archives ou le cercle de réflexion n'ont immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Joe Biden a été le vice-président de Barack Obama de 2009 à 2017.

"Quand le FBI va-t-il perquisitionner les nombreuses résidences de Joe Biden, et même peut-être la Maison blanche? Ces documents n'étaient certainement pas déclassifiés", a écrit lundi soir l'ancien président Donald Trump sur son réseau social, Truth social. (Reportage Steve Holland et Kanishka Singh; version française Camille Raynaud)