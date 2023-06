Des dizaines de vols annulés à l'aéroport de Genève en raison d'une grève

par Gabrielle Tétrault-Farber et Cecile Mantovani GENÈVE (Reuters) - Le trafic aérien de l'aéroport de Genève était fortement perturbé vendredi, avec des dizaines de vols annulés en raison d'une grève des employés de la fonction publique, qui ont l'intention de poursuivre le mouvement jusqu'à samedi. Une centaine d'employés se sont tenus devant la zone de départ de l'aéroport vendredi matin pour protester contre un gel des augmentations de salaires approuvé par le conseil d'administration de l'aéroport. Le trafic de l'aéroport a été interrompu de 6 à 10 heures du matin, heure locale, vendredi. "La grève pourrait se poursuivre demain", a écrit Genève Aéroport sur Twitter. "Pour le reste de l'après-midi, les vols reprendront mais des retards et des annulations sont probables". Le Syndicat des services publics a voté la poursuite de la grève pour le reste de la journée de vendredi et le retour du piquet de grève pour samedi. (Reportage Gabrielle Tétrault-Farber et Cécile Mantovani ; version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)