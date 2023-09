Des dizaines de morts dans un bombardement sur un marché de Khartoum

(Reuters) - Au moins 40 civils ont été tués et des dizaines d'autres blessés par un bombardement aérien sur un marché de Khartoum, la capitale du Soudan, a déclaré dimanche une organisation locale de bénévoles. Si ce bilan était confirmé, il s'agirait du bombardement le plus meurtrier depuis le début en avril des affrontements entre l'armée régulière du général Abdel Fattah el Bourhan et les Forces de soutien rapide (FSR), un groupe paramilitaire. Médecins sans frontières (MSF) a pour sa part fait état de 35 morts et 60 blessés. L'organisation humanitaire, présente via un hôpital dans le sud de Khartoum, a précisé sur X, anciennement Twitter, que le marché de Gorro avait été frappé à 07h00 et que ses médecins avaient arrêté de compter les blessés face à l'urgence de les soigner. Selon un témoin ayant requis l'anonymat pour des raisons de sécurité, des drones ont mené dimanche matin une série d'intenses frappes aériennes sur un vaste quartier du sud de Khartoum, contrôlé en grande partie par les FSR. Des images diffusées par Southern Khartoum Emergency Room, une organisation locale de bénévoles fournissant divers services à la population, notamment des soins, montrent de nombreux blessés et ce qui semble être des cadavres recouverts de pièces de tissu, certains empilés. Les habitants du quartier sont essentiellement des travailleurs journaliers, privés d'activité en raison de la guerre en cours et trop pauvres pour fuir Khartoum. Les FSR et l'armée se sont rejeté la responsabilité de cette attaque. "Khartoum est en guerre depuis près de six mois. Pourtant, les bénévoles (...) sont choqués et bouleversés par l'ampleur de l'horreur qui s'est abattue sur la ville aujourd'hui", a dit Marie Burton, coordinatrice de MSF. (Reportage Nafisa Eltahir et Khalid Abdelaziz, version française Bertrand Boucey)