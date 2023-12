Des dizaines de missiles et drones russes s'abattent sur l'Ukraine

Des dizaines de missiles et drones russes s'abattent sur l'Ukraine













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'Ukraine était la cible vendredi d'une attaque massive de missiles et de drones russes, les villes de Kharkiv, Lviv et Kyiv étant notamment affectées par les bombardements qui se poursuivaient en début de matinée. L'ensemble du pays est visé par une "attaque combinée", a déclaré l'armée ukrainienne, qui a dit avoir déjà abattu des dizaines de projectiles depuis le milieu de la nuit. La Russie utilise une combinaison de drones, de missiles hypersoniques, balistiques et de croisière, a précisé l'armée de l'air ukrainienne. "La défense antiaérienne travaille intensivement", a écrit le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, en début de matinée sur Telegram. Les bombardements ont fait au moins cinq blessés et touché une station de métro qui sert de refuge à la population, a-t-il ajouté. Un immeuble résidentiel et un entrepôt sont en feu après la chute de débris, ont déclaré des responsables de la capitale. Le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, a dit à la télévision que 22 explosions avaient été signalées dans sa ville située à proximité de la frontière russe, dans le nord-est de l'Ukraine. Il a indiqué qu'un hôpital, des immeubles d'habitation et une "infrastructure industrielle" avaient été touchés et avancé un premier bilan d'un mort et huit blessés. Les défenses antiaériennes ont aussi été sollicitées à Odessa, dans le sud du pays, Dnipropetrovsk, dans le centre, et jusqu'à Lviv, dans l'ouest. Le gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kozytsky, a fait état d'une attaque de drones dans la nuit, puis des responsables locaux ont signalé des explosions au petit matin après une alerte aux missiles. L'Ukraine n'avait pas connu une attaque aussi massive depuis l'hiver dernier, les Russes s'étant semble-t-il employés ces derniers mois à reconstituer leur stock de missiles. Cette attaque intervient quatre jours après la destruction par des missiles ukrainiens d'un important navire de guerre russe, le Novocherkassk, en Crimée. (Reportage Reuters; version française Camille Raynaud et Tangi Salaün, édité par Bertrand Boucey)