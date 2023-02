Des dizaines d'incendies au Chili font au moins 24 morts

SANTIAGO (Reuters) - Les pompiers luttaient dimanche contre des dizaines de feux de forêt s'étant déclarés au Chili, l'une des plus importantes catastrophes naturelles depuis des années dans le pays d'Amérique latine, qui déplorait au moins 24 morts et près d'un millier de blessés. Le gouvernement du président Gabriel Boric a déclaré l'état d'urgence dans trois régions principalement rurales du sud du pays - Biobio, Nuble et Arauncania - afin d'accélérer l'arrivée des secours. Une poignée de pays ont promis d'apporter de l'aide au Chili, notamment en envoyant des avions et des équipes d'experts, alors que les flammes ravageaient trois régions forestières et agricoles près du coeur de la côte Pacifique. Le président français Emmanuel Macron a déclaré via Twitter dans la nuit de dimanche à lundi que "le peuple chilien peut compter sur le soutien de la France pour lutter contre ce fléau", qualifiant les incendies de "tragiques". Quelque 270.000 hectares ont été ravagés par les incendies, selon une annonce officielle effectuée dimanche, sur fond de vague caniculaire compliquant les efforts des pompiers pour éteindre les flammes. Dans certaines régions, la température estivale a dépassé les 40 degrés Celsius. (Reportage Fabian Cambero, avec Diego Ore; version française Jean Terzian)