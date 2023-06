Des dirigeants africains en Russie pour discuter de l'Ukraine

(Reuters) - Des dirigeants africains désireux de jouer les médiateurs pour le conflit en Ukraine ont été accueillis samedi par le président russe Vladimir Poutine dans un palais gouvernemental situé par de Saint-Pétersbourg. Cette délégation s'était rendue vendredi à Kyiv, où le président ukrainien Volodimir Zelensky a réitéré à l'issue d'une réunion sa position selon laquelle toute discussion de paix avec Moscou ne pourrait intervenir qu'après le retrait des troupes russes des territoires ukrainiens occupés. Volodimir Zelensky avait aussi déclaré qu'il ne comprenait pas ce que la délégation africaine pourrait obtenir en rencontrant Vladimir Poutine. La délégation est composée des dirigeants sénégalais, égyptien, zambien, ougandais, congolais, comorien et sud-africain. Ce dernier, le président Cyril Ramaphosa, avait indiqué depuis Kyiv que les dirigeants voulaient "partager la vision africaine" du conflit et que les pourparlers avec Moscou s'inscrivaient dans cette démarche. Leur objectif est de parvenir à un accord sur des "mesures de confiance", en dépit du lancement de la contre-offensive ukrainienne plus tôt ce mois-ci pour repousser l'armée russe de territoires occupés. Moscou s'est montré très sceptique sur l'hypothèse que des discussions avec Kyiv s'avèrent fructueuses, estimant que tout accord devait tenir compte des "nouvelles réalités", mais s'est dit ouvert à des initiatives étrangères. (Rédigé par Kevin Liffey; version française Jean Terzian)