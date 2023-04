Des détenteurs d'obligations AT1 de Credit Suisse portent plainte contre la FINMA

21 avril (Reuters) - Des créanciers de Credit Suisse détenant plus de 4,5 milliards de francs suisses (4,59 milliards d'euros) d'obligations Additional Tier 1 (AT1) ont porté plainte contre l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), le gendarme boursier helvète. Dans le cadre du rachat en urgence de la banque par sa rivale UBS fin mars, les autorités suisses ont décidé que la valeur des titres AT1 de Credit Suisse passerait de 16 milliards de francs à zéro, provoquant la colère de certains détenteurs de la dette qui pensaient être mieux protégés que les actionnaires en cas de procédure de sauvetage de l'établissement. La plainte, qui a été déposée le 18 avril par le cabinet d'avocats Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, conteste la décision de la FINMA sur la dépréciation, a fait savoir le cabinet vendredi. "La décision de la FINMA sape la confiance internationale dans la sécurité juridique et la fiabilité de la place financière suisse", a déclaré Thomas Werlen, du cabinet d'avocats, dans un communiqué. La FINMA a refusé de commenter l'action en justice. Credit Suisse n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire de Reuters. (Reportage Jahnavi Nidumolu et Jyoti Narayan à Bangalore; Blandine Hénault pour la version française, édité par Bertrand Boucey)